Росіяни готують теракти на окупованих територіях під час заходів до Дня захисту дітей

Центр протидії дезінформації попередив про високу ймовірність терактів та провокацій на окупованих територіях під час заходів до Дня захисту дітей.

Росіяни планують звинуватити в обстрілах ЗСУ

Про можливі провокації в ОРДЛО з боку російської армії на масових заходах до Дня захисту дітей, тобто сьогодні, 1 червня, попередили у ЦПД.

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Наголошують, що пропаганда Росії знову намагатиметься перекласти відповідальність за обстріли на ЗСУ.

Центр закликає бути особливо уважними та не нехтувати сигналами тривоги. Якщо ви почули сирену, негайно слідуйте до укриттів,

– йдеться у повідомленні.

До слова, подібні провокації не є чимось новим для російських військових. Жорстокість окупантів не має меж, згадати лише цинічний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську, де на ракеті було написано "за детей". Кількість жертв внаслідок обстрілу сягнула 57 людей, ще 109 – зазнали поранень.

За час війни постраждали близько тисячі дітей

За даними ювенальних прокурорів, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 689 дітей, серед яких:

243 – загинули,

а 446 – отримали травми та поранення.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Ще близько 230 тисяч українських дітей насильно вивезли на територію Росії за час війни. Пропутінський режим робить усе можливе, аби знищити українську націю.

День захисту дітей під звуки сирен

Попри те, що цьогоріч День захисту дітей проходить по всій Україні під звуки сирен, а місцями навіть з вибухами від російських бомб та снарядів, українські захисники намагаються захистити та зберегти життя наших дітей.

У "Слузі народу" опублікували щемливий відеоролик про українських дітей, які змушені жити у війні і постійному страху. На відео – маленькі українці, яких вигнала з власних будинків російська агресія. Саме Росія позбавила їх звичного дитинства, друзів, садочка, школи, мати чи тата, а часом і життя.

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