У "Слузі народу" опублікували щемливий відеоролик про українських дітей, які змушені жити у війні і постійному страху.

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На кадрах можна побачити маленьких українців, яких вигнала з власних будинків російська агресія. Саме вона позбавила їх звичного дитинства, друзів, садочка, школи, мати чи тата, а часом і життя.

За даними ювенальних прокурорів, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 689 дітей, серед яких:

243 – загинули,

а 446 – отримали травми та поранення.

Як живуть українські діти в умовах війни: дивіться відео

Водночас ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 153,

Київській – 116,

Харківській – 111,

Чернігівській – 68,

Луганській – 52,

Херсонській – 52,

Миколаївській – 47,

Запорізькій – 29,

Сумській – 17,

місті Києві – 16,

Житомирській – 15.

Варто згадати і про те, що країна-агресор примусово вивезла до себе 230 тисяч українських дітей. Росія це робить для того, щоб знищити націю. Загалом Росія вже депортувала понад 1,4 мільйона українців. Такі дані навів радник постпредства України при ООН Сергій Дворник під час засідання Радбезу 25 травня.

Наші захисники та захисниці зараз зі зброєю у руках боронять життя українських малюків. Ми закликаємо світ допомогти Україні, зупинити російську навалу та зберегти майбутнє нашої країни – наших дітей,

– наголосили у "Слузі народу".

Додамо, що через постійні бомбардування та обстріли збройними силами Росії українських міст та сіл пошкоджено 1937 закладів освіти. Водночас 181 з них зруйновано повністю.

Зараз наші мужні воїни у війні з російськими загарбниками зі зброєю в руках не лише виборюють право бути на своїй землі — вони воюють за майбутнє, у якому діти не ставитимуть запитання: "Мамо, що таке війна?", "Чи боляче вмирати?", "Чому поруч немає тата?".