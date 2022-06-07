Росіяни продовжують вбивати дітей: скільки жертв та постраждалих в Україні

Ювенальні прокурори повідомили, що від рук росіян в Україні загинули 263 дитини. Проте немає інформацію про тимчасово окуповані території, де жертв може бути більше.

Про це 7 червня повідомили в Офісі генерального прокурора. Зазначили, що поранені 467 дітей.

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"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Зафіксували таку кількість постраждалих дітей в українських областях:

у Донецькій області –190;

у Київській – 116, у Києві – 16;

у Харківській – 112;

у Чернігівській – 68;

у Луганській – 53;

у Херсонській – 52;

у Миколаївській - 47;

у Запорізькій – 29;

у Сумській – 17;

у Житомирській – 15.

Також прокурори повідомили, що 3 червня на пляжі Маріуполя загинули двоє людей через вибух міни. Одним із вбитих був восьмирічний хлопчик.

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Слід повідомляти про злочини окупантів

Росіяни безперервними бомбардуваннями та обстрілами пошкодили вже 1940 закладів освіти. З них неможливо відбудувати 184 з них зруйновано повністю.

В Офісі генпрокурора закликають надавати відому інформацію про воєнні злочини щодо дітей. Зробити це можна через єдиний доказовий хаб за посиланням – warcrimes.gov.ua. Також доступні для звернень номери телефонів +380961004438, +380683235856.

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Хлопчик створив "Маріупольський щоденник"

Автором "Маріупольського щоденника" є восьмирічний Єгор Кравцов. Він з початку повномасштабного вторгнення перебував в блокадному Маріуполі. Врятуватися з сім'єю вдалось лишень 3 червня, на сотий день війни.

Мама хлопчика Олена розповіла, що виїхали з окупованого міста усією сім'єю. Вони евакуювались у такому складі – мати, бабуся Тетяна та двоє дітей Єгор і Вероніка. Олена зазначила, що вона та діти отримали поранення. Люди всі пройшли "фільтрацію". Наразі вони перебувають у Запоріжжі й планують переїхати до Києва.