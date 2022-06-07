Россияне продолжают убивать детей: сколько жертв и пострадавших в Украине
Источник:Офис генпрокурора
Ювенальные прокуроры сообщили, что от рук россиян в Украине погибли 263 ребенка. Однако нет информации о временно оккупированных территориях, где жертв может быть больше.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отметили, что ранены 467 детей.
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"Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в Офисе генпрокурора.
Зафиксировали такое количество пострадавших детей в украинских областях:
- в Донецкой области –190;
- в Киевской – 116, в Киеве – 16;
- в Харьковской – 112;
- в Черниговской – 68;
- в Луганской – 53;
- в Херсонской – 52;
- в Николаевской – 47;
- в Запорожской – 29;
- в Сумской – 17;
- в Житомирской – 15.
Также прокуроры сообщили, что 3 июня на пляже Мариуполя погибли два человека из-за взрыва мины. Одним из убитых был восьмилетний мальчик.
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Следует сообщать о преступлениях оккупантов
Россияне непрерывными бомбардировками и обстрелами повредили уже 1940 учебных заведений. Из них невозможно отстроить 184 из них полностью разрушены.
В Офисе генпрокурора призывают предоставлять известную информацию о военных преступлениях в отношении детей. Сделать это можно через единственный доказательный хаб по ссылке – warcrimes.gov.ua. Также доступны для обращений номера телефонов +380961004438, +380683235856.
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Мальчик создал "Мариупольский дневник"
Автором "Мариупольского дневника" является восьмилетний Егор Кравцов. Он с начала полномасштабного вторжения находился в блокадном Мариуполе. Спастись с семьей удалось только 3 июня, на сотый день войны.
Мама мальчика Елена рассказала, что уехали из оккупированного города всей семьей. Они эвакуировались в таком составе – мать, бабушка Татьяна и двое детей Егор и Вероника. Елена отметила, что она и дети получили ранения. Люди все прошли "фильтрацию". В настоящее время они находятся в Запорожье и планируют переехать в Киев.