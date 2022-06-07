Россияне продолжают убивать детей: сколько жертв и пострадавших в Украине

Ювенальные прокуроры сообщили, что от рук россиян в Украине погибли 263 ребенка. Однако нет информации о временно оккупированных территориях, где жертв может быть больше.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отметили, что ранены 467 детей.

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"Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в Офисе генпрокурора.

Зафиксировали такое количество пострадавших детей в украинских областях:

в Донецкой области –190;

в Киевской – 116, в Киеве – 16;

в Харьковской – 112;

в Черниговской – 68;

в Луганской – 53;

в Херсонской – 52;

в Николаевской – 47;

в Запорожской – 29;

в Сумской – 17;

в Житомирской – 15.

Также прокуроры сообщили, что 3 июня на пляже Мариуполя погибли два человека из-за взрыва мины. Одним из убитых был восьмилетний мальчик.

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Следует сообщать о преступлениях оккупантов

Россияне непрерывными бомбардировками и обстрелами повредили уже 1940 учебных заведений. Из них невозможно отстроить 184 из них полностью разрушены.

В Офисе генпрокурора призывают предоставлять известную информацию о военных преступлениях в отношении детей. Сделать это можно через единственный доказательный хаб по ссылке – warcrimes.gov.ua. Также доступны для обращений номера телефонов +380961004438, +380683235856.

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Мальчик создал "Мариупольский дневник"

Автором "Мариупольского дневника" является восьмилетний Егор Кравцов. Он с начала полномасштабного вторжения находился в блокадном Мариуполе. Спастись с семьей удалось только 3 июня, на сотый день войны.

Мама мальчика Елена рассказала, что уехали из оккупированного города всей семьей. Они эвакуировались в таком составе – мать, бабушка Татьяна и двое детей Егор и Вероника. Елена отметила, что она и дети получили ранения. Люди все прошли "фильтрацию". В настоящее время они находятся в Запорожье и планируют переехать в Киев.