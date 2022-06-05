Об этом во время вечернего обращения 4 июня рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, российские войска снова обстреливали приграничные районы Сумщины, Николаев, города и общины Запорожья и Харьковщину.

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Количество убитых оккупантами детей может быть больше

Президент рассказал, что в Северодонецке, где продолжаются активные уличные бои, ситуация остается крайне тяжелой. Также тяжело и в Лисичанске, Марьинке, Курахово и других городах и общинах Донбасса.

"Постоянные авиационные удары, артиллерийские и ракетные обстрелы. К утру сегодняшнего дня общее количество различных российских ракет, примененных против Украины, – уже 2 тысячи 503. Наши герои держат позиции и делают все, чтобы нанести врагу максимальные потери", – заметил Зеленский.

Он добавил, что благодарен каждому украинскому защитнику и защитнице, ведь они приближают тот день, когда России все же придется оставить в Донбассе покой.

Сегодня в нашей стране чествовали память детей, погибших от российской агрессии. За прошедшие сутки самая страшная цифра – количество убитых детей – не изменилось. 261 ребенок. Именно столько украинских детей потеряли жизнь по вине России,

– отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что это только официальное число. Поэтому чем больше узнают о похороненных на оккупированных территориях, тем больше может стать количество имен в этом списке.

"Читать его – страшно. Год рождения, место жительства, обстоятельства гибели… Все они были бы сейчас живы, если бы всего один человек в Москве не повлек за собой эту катастрофу. Это уже не исправить. Потому что эта война уже продолжается. Но в любой. момент можно остановить страшные последствия этой войны», – добавил Зеленский.

Глава государства подытожил, что российская армия может перестать сжигать церкви, разрушать города и убивать детей, если один человек в Москве просто отдаст такой приказ. Однако тот факт, что такого приказа до сих пор нет, очевидно унижение для всего мира.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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Дети, погибшие из-за полномасштабного вторжения России

В Офисе генпрокурора рассказали, что за 100 дней полномасштабной войны в Украине от рук российских оккупантов погиб по меньшей мере 261 ребенок . Еще 463 – получили ранения.

Эти данные не окончательны, ведь сейчас трудно определить реальное количество погибших и раненых в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. В частности, дети пострадали:

Донетчине – 187,

Киевщине – 132,

Харьковщине – 112,

Черниговщине – 68,

Луганской и Херсонской – 52,

Николаевщине – 47,

Запорожье – 29,

Сумщине – 17,

Житомирщине – 15.

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