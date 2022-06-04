Акцию провели на территории Национального заповедника "София Киевская". Инициировала ее первая леди Украины Елена Зеленская.

Россия уже убила в Украине 261 ребенка, еще более 460 - ранены

На акции были родители погибших ангелочков

На западе была тетя 13-летнего Елисея Рябоконя. Его русские изверги цинично расстреляли в машине, когда семья мальчика пыталась эвакуироваться из села Победа на Киевщине.

Также посетил акцию памяти полицейский из Херсона Олег Федько. Все его ближайшие загудели от российских кафиров, когда пытались покинуть Новую Каховку.

В тот день он потерял двое детей – шестилетнюю Софийку и полуторагодовалого Ивана. Тогда же от рук кафиров погибла его жена и родители.

"Берегите себя ради них"

Все собравшиеся развесили на деревьях колокольчики. Они символизируют голоса детей, жизнь которых унесла русско-украинская война.

Зеленская объявила минуту молчания по погибшим маленьким ангелам. После этого она обратилась к их родителям и родственникам.

Сегодня среди нас люди, которые потеряли дороже всего. Родители. Мне не хватает слов, чтобы сказать, как я сочувствую. Все слова сейчас могут быть банальными и излишними. Позвольте просто побыть с вами и разделить эту боль,

– сказала жена президента.

Первая леди добавила, что их истории знает вся страна, потому они не сами. В то же время она подчеркнула, чтобы родители помнили, что были важнейшими для своих детей, поэтому сейчас должны беречь себя ради них.

Мировые по силам помочь нам

Кроме того, на акции памяти погибших детей были представители дипломатического корпуса разных стран. Жена президента также обратилась к ним.

К слову Ежедневно в Украине погибают 2 ребенка и 4 получают ранения из-за взрывов, – ООН

"Прошу вас и ваши страны делать все, чтобы в Украине не погибали дети. Я уверена, что миру это по силам", – призвала Зеленская.

В столице провели акцию в память о маленьких украинцах, жизнь которых унесла война / Фото Офис Президента

Справка. Международный день детей – безобидных жертв агрессии учредила Генеральная Ассамблея ООН. Он отмечается каждый год 4 июня. Украина присоединилась к празднованию этой даты в 2021 году.

Дети, погибшие из-за полномасштабного вторжения России

В Офисе генпрокурора 3 мая сообщили, что за 100 дней российско-украинской войны по меньшей мере 261 ребенок погиб от рук российских извергов. В то же время получили ранения – 463.

Отмечается, что такие данные не окончательны. Сейчас трудно определить реальное количество погибших и раненых в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Больше детей пострадало в Донецкой (187), Киевской (132) и Харьковской (112) областях. В Черниговской – 68, в Луганской и Херсонской – 52, в Николаевской – 47, в Запорожской – 29, в Сумской – 17, в Житомирской – 15.

Обратите внимание – российские изверги цинично праздновали День защиты детей в оккупированном Херсоне: смотрите видео