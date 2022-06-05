Трагедия не остановила циничных оккупантов

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что законно избранные мариупольские власти получили подтвержденную информацию о трагическом инциденте, произошедшем 3 июня.

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Сообщается, что на пляже "Песчаный", который рядом с Мариупольским портом, погибли два человека из-за взрыва мины. Один из погибших – 8-летний мальчик.

Российские военные для пропагандистов демонстрировали, как разминируют пляж. После этого так называемый "глава администрации Мариуполя" Константин Иващенко цинично заявил, что пляжи разминированы и открыты для посещения.

Несмотря на трагическую гибель двух человек, как сказал Андрющенко, оккупационные власти Мариуполя вместе с пропагандистами призывают людей ходить на пляжи.

Какая ситуация в Мариуполе

Вооруженные силы России почти три месяца уничтожали Мариуполь всеми возможными видами вооружения. В результате российских обстрелов в Мариуполе погибли по меньшей мере 22 тысячи человек.

До сих пор в Мариуполе, где гуманитарная катастрофа, остается более 100 тысяч местных жителей. У людей долгое время не было воды, света, газа и связи.

Более двух месяцев мирные люди и украинские военные скрывались от обстрелов на "Азовстали". В начале мая удалось эвакуировать мирных людей, после чего увезли наших защитников и защитниц. Теперь украинских воинов, которым приказали прекратить оборону Мариуполя, должны обменять на российских пленных.

25 мая Петр Андрющенко информировал, что Россия начала раздавать свои паспорта в Мариуполе. За незаконным изменением гражданства стоят пророссийские боевики с оккупированных территорий Донбасса.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что российские военные занялись заключением украинских мужчин и волонтеров. Оккупанты восстановили в городе смертную казнь и продолжают убивать местных жителей.

Кроме того, оккупационные власти решили отменить каникулы для школьников и продлили учебный процесс до 1 сентября. Захватчики хотят перевести украинских детей на российскую программу.

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