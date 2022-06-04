Об этом в сети рассказал их родственник Евгений Сосновский . А уже сегодня, 4 июня, мать мальчика Елена Кравцова в эфире совместного новостного марафона рассказала, как семье удалось выехать из временно оккупированного Мариуполя.

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Как Кравцу добрались до Запорожья

Кравцу выезжали в таком составе – мать Елена, бабушка Татьяна и двое детей – Егор и Вероника. Мама и дети были ранены.

По словам Елены, эвакуация была для них очень тяжелая. Кравцу пытались уехать целый месяц – очень сложно было найти перевозчика.

Кроме того, они не желали проходить фильтрацию. Но без нее можно было доехать только до Мангуша, а дальше не выпускали.

Чтобы пройти его, нужно записаться. Для этого люди ждут месяц или больше. Когда выезжала семья Кравцовых, принимали людей, которые были в очереди 2300-ми, а запись достигала 7600 фамилий. Как отметила Елена, за день проверку проходят около 40 человек.

Их семье так долго ждать не пришлось. Их, как раненых, приняли без очереди в тот же день, когда они приехали в Мангуш. В детали прохождения этой адской проверки женщина не удавалась.

Семья Кравцовых приехала в Запорожье / Фото Евгения Сосновского

К счастью, Кравцовым удалось доехать до Запорожья. Надолго оставаться здесь они не планируют – хотят ехать в Киев. На вопрос, не думали ли о выезде за границу, Елена уверенно отвечает – нет.

Из Украины я однозначно не собираюсь уезжать. Как я говорю, не затем мы вернулись, чтобы ехать куда-то дальше. Планируем в Киев. Возможно, в какой-то другой город, но на территории Украины,

– сказала женщина.

Елена и Егор Кравцу рассказали свою историю / Скриншот из общего марафона новостей

Семья адаптируется и привыкает к новому

Сейчас семья, пережившая настоящий ад, пытается восстановить силы после жизни в оккупации и тяжелой эвакуации. Во время разговора с журналистами Елена улыбается и рассказывает, что здесь на подконтрольной Украине территории даже дышится по-другому.

Сейчас состояние успокоения. В душе – просто мир, это не передать. Там – постоянное напряжение, ты не знаешь, что будет. А тут просто покой, радость,

– поделилась Елена Кравцова.

По ее словам, сейчас они пытаются отдыхать морально и физически, проводят время на природе, у реки, стараются "адаптироваться к тишине".

"Мариупольский дневник" Егора Кравцова шокировал весь мир

"Мариупольским дневником" сейчас называют блокнот, который Егор вел в Мариуполе. В нем он описывал то, что слышал, видел и чувствовал. Мама Елена случайно нашла тетрадь, а Евгений Сосновский распространил фото некоторых страниц в сети. Эти фотографии облетели весь мир.

Дневник Егора начинается с хорошего: "Я хорошо спал, проснулся, улыбнусь". Но то, что написано после этих слов, шокирует и ужасает. На бумаге мальчик рассказал о том, что у него умер дедушка, а сам он и его близкие ранены.

"У меня – рана на спине, содранная кожа. У сестры – ранение головы. У мамы – вытертое мясо на руке и рана на ноге", – писал он.

Любовь Егора к жизни увлекает, но страшная хроника событий, выведенная детской рукой, вдруг прерывалась хорошими новостями. Он рассказывал о своей новой подруге Вике, ее хороших родителях и о том, что у него скоро день рождения.

Написанное он иллюстрировал, но и рисунки пугают диссонансами – на соседних страницах можно увидеть детскую вечеринку с тортом и весельем и изображения разрушенных домов, танки и вертолеты, людей с оружием в руках и лежащие на улицах трупы.

У меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь,

– фраза Егора, поразившая и умиляющая людей со всего мира.

Страницы из "Мариупольского дневника" Егора Кравцова / Фото Евгения Сосновского



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