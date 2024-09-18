Не потребують унікальних деталей: чому Росія досі здатна виробляти КАБи

Росіяни продовжують обстрілювати територію України керованими авіаційним бомбами, які завдають великої шкоди нашим військовим, а також цивільним. Ворог має можливість виготовляти цю жахливу зброю, попри санкції.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Ян Матвєєв, зазначивши, що противник виготовляє багато КАБів, проте не неймовірну кількість. Росіяни розраховують обійтися тою чисельністю цієї зброї, яку наразі виробляють.

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Винна корупція та бардак

Керовані авіаційні бомби – не така вже складна зброя. Вона виготовляється з металічного корпусу, вибухівки та підривника.

Уся складність в універсальному модулі планування та корекції – в системі наведення. Хоча вона не дуже складна та її елементи можна придбати на вільному ринку,

– підкреслив військовий аналітик.

Проте для виготовлення крилатих ракет Х-101, "Іскандер", "Калібрів" потрібна електроніка, деталі якої можна дістати в умовах санкцій тільки по "сірих схемах", і їх можна відстежити та заборонити їхнє ввезення. Однак їх все одно постачають в Росію.

Щодо деталей до КАБів, то вони закуповуються в Китаї чи десь ще, тому що щодо них дуже складно створити якісь обмеження – вони не дуже складні та не унікальні. Щоб забороняти ввезення такого комплектування, має бути повноцінне ембарго на постачання будь-яких електронних компонентів. Так само для виготовлення КАБів можна використовувати елементну базу подвійного призначення,

– зазначив він.

Водночас росіяни не можуть налагодити абсолютно масове виробництво КАБів, так само як і снарядів, які ще простіше виготовити – потрібен метал та хімічні компоненти. Все це є на території Росії, однак все одно Кремль закуповує боєприпаси в Північній Кореї та Ірані.

Керовані авіабомби також росіяни не можуть випускати у безмежній кількості, і тут, на його думку, має вплив чинник корупції, бардака в російській владі та неможливості повноцінно перебудувати економіку на воєнні рейки.

Вони не хочуть форсувати цей процес, будувати великі заводи, зганяти туди людей, а намагаються обійтись тим, що мають – щоб не дуже турбувати російське населення. Напевно російська влада розраховує, що тої кількості зброї, яку вони зараз виготовляють, їм вистачить,

– зауважив Ян Матвєєв.

До слова, українські сили знищили склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Торопець. Відомо, що на величезному складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.