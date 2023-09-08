Росіяни стали дуже активними на фронті вночі: що це означає

Зі зведення Генштабу випливало, що в ніч на 7 вересня окупанти нав’язали аж 20 сутичок у нічний час. Настільки інтенсивно в таку пору доби давно уже не було.

Касетні снаряди чи реактивні міномети?

Це не обов'язково означає, що в росіян стало настільки багато тепловізорів. Вони можуть працювати й освітлювальними снарядами.

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Але це демонструє, що російські загарбники уже шукають способи, як при майбутніх наступальних діях обійти фактор скорочення світлового дня, як і погіршення погоди, які почнуть грати свою роль ближче до зими.

Відповідно, і Збройні Сили України будуть планувати свої дії на Півдні та на інших напрямках фронту так, щоб наступати всупереч об'єктивним факторам погодних та інших умов.

На Півдні загалом продовжується тенденція, коли при успішному прогризанні укріпрайонів військове командування говорить просто про "успіхи на Півдні". Прорив укріпленої оборони противника не обіцяє швидких результатів, тому й швидких новин звідти очікувати не варто. Робити обґрунтовані викладки на тему, чи встигнуть наші війська дійти до Токмака чи Мелітополя, або ж перерізати важливу для окупантів залізницю – буде сенс лише після того, як прорив російських фортифікацій остаточно завершиться.

Тут варто додати й такий акцент: уже виникають питання, а чи поможуть нам касетні снаряди краще знищувати ворожі укріплення. Відповідь приблизно така – більшу роль тут матимуть реактивні вогнемети вітчизняного виробництва.

Важлива новина з Бахмутського напрямку

На Бахмутському напрямку, як прямо випливає з повідомлень Генштабу, наші війська успішно просуваються на південному флангу. Водночас росіяни намагаються поновити наступ на північному флангу. Однак найважливіша новина з цього напрямку відбулась в дещо іншій площині.

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Сили спеціальних операцій 6 вересня прозвітували, що саме на цьому напрямку знищили особливо важливий склад боєприпасів росіян. На ньому лежали далекобійні протитанкові ракети "Вихрь" до Ка-52.

Факт знищення такого складу неймовірно ослаблює авіацію рашистів. Тут далі може бути два варіанти:

або ворог буде вимушений зменшити використання ударних вертольотів;

або ж наші бійці скоро покращать статистику по збитих вертольотах ворога.

Бої за Кліщіївку, очевидно, ще тривають. Якраз після звільнення цього населеного пункту можна буде говорити про нову динаміку в боях за Бахмут.

Насправді дуже важливо, що саме біля Бахмуту ворог завдяки нашим захисникам втрачає свою найновішу та найдефіцитнішу бронетехніку. Якщо армія Росії захотіла біля Бахмуту "повторити Сталінград", значить буде окупантам розгром, як "під Сталінградом".

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На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни продовжували наступати в районі Новоєгорівки. Однак це видавалося скоріше спробою відвертального маневру від ворога, щоб приховати бодай щось по перекиданню додаткових військ на ці напрямки.

Очевидно, накопичення нового ударного угрупування для нового наступу зі сторони ворога ще триває. Тільки 7 вересня, наприклад, надійшло підтвердження від Держприкордонслужби, що росіяни остаточно забрали свої війська з білоруської території для наступальних дій на Сході України.

На Авдіївському, Вугледарському та Маріїнському напрямках невимовна стійкість наших воїнів набуває особливого значення на тлі планів Кремля повернутись до наміру окупувати щонайменше всю Донецьку область.

Наші захисники уже знищили 4500 танків ворога. Це у 1,5 раза більше, чим було в строю російських військ взагалі перед початком повномасштабного вторгнення.