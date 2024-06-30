Пруть відпочивати: які загрози чекають на "звичайне населення" Росії в Криму

Попри те, що в Криму 25 червня російська протиповітряна оборона збила ATACMS над пляжем, де була велика кількість відпочивальників, перед Кримським мостом вишикувалась черга з росіян, які пруться на окупований півострів "атдихать". Окупаційна влада підготувала для них "укриття" з кількох дощок та мішків. Однак росіяни не усвідомлюють всі ризики, які на них чекають.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що на росіян може впасти їхня ж ракета ППО. Крім того, їх може заблокувати на півострові майбутня "бавовна" на Кримський міст, через який вони приїжджають.

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Загрози для росіян в Криму

За словами Коваленка, усі свідомі українці, які вимушено перебувають на території Криму та чекають його звільнення, не будуть займатись подібним "несумісним з життям перформансом" та відпочивати на узбережжі окупованого півострова.

Щодо громадян Росії, які зараз пруться до Криму на третій рік повномасштабного вторгнення, який є повноцінною зоною бойових дій, не відносяться до "людини розумної".

Вони схожі на лемінгів. Коли в них розпочинається сезон розмноження, вони ладні навіть на різні суїцидальні вчинки. Росіяни, коли розпочинається сезон відпусток, вони чомусь їдуть не в Геленджик, а туди, де їм може щось прилетіти на голову,

– підкреслив військово-політичний оглядач.

Якраз таки на голови "атдихающіх" може впасти і не український боєприпас чи дрон. В більшості випадків – це російські ракети протиповітряної оборони. Також це може бути окупантський гелікоптер чи винищувач, яких засоби протиповітряної системи можуть прийняти за український, адже в них не працює система "свій – чужий".

Однак найбільший ризик для усіх росіян, які зараз прибувають до Криму відпочивати, що зараз вони проїжджають через Керченський міст, по автомобільній дорозі. В будь-який момент вони будуть змушені їхати вже по материковій частині Півдня України, наприклад, через Бердянськ чи Маріуполь,

– зауважив Коваленко.