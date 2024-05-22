Добре відома практика: для чого росіяни вилучають житло на окупованих територіях

Російські загарбники "полюють" за житлом українців, які виїхали з окупованих міст і сіл. Їхні помешкання ворог "націоналізує", щоб потім заселити туди нових власників, як правило, вихідців з країни-агресорки.

Така практика не нова й все це ми вже бачили у Криму у 2014 році. Як розповів 24 Каналу економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, також можна згадати політику, яку окупанти з 2022 року проводять у Маріуполі.

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Який сценарій готує ворог на ТОТ

"З такими речами українці стикали вже давно. Згадайте 1937 рік, згадайте, що робилося на територіях Львівщини, коли туди заходили "совіти", яка була ситуація з нерухомістю, помешканням. Це дуже подібні речі", – розповів Олег Пендзин.

Зараз росіяни придумали так зване "покарання" для людей, які залишилися вірними Україні та виїхали з окупованих територій. З іншого боку, ворогу потрібні ці квадратні метри, щоб заселити туди мешканців Росії. Уже давно відомо, що у Маріуполь активно звозять людей з центральної Росії, щоб суттєво змінити етнічний склад населення.

Як територія інтегрується до агресора? Сама по собі територія – це шматок землі, головне значення має населення, яке там проживає, яке відчуває себе господарем цієї землі. Тому якщо ви хочете інтегрувати територію в країну-агресорку, вам треба поміняти етнічний склад людей, які там проживають,

– підкреслив Олег Пендзин.

Завозять росіян та переписують підручники

Україна 18 травня згадувала про депортацію кримських татар у 1944 році. Тоді в їхні помешкання також заїжджали росіяни, які вважали себе власниками цих територій Криму. Тому півострів максимально швидко інтегрувався до Радянського Союзу.

Така практика відбувалася на всіх територіях, які окупував режим. Тож нічого нового у ситуації, яка зараз склалася, – немає. У пусті квартири українців заїжджають люди з континентальної Росії, паралельно з цим відбувається суттєва зміна в шкільних програмах.

"Міняються підходи до навчання дітей на окупованих територіях для того, щоби максимально швидко перетворити їх на "гвинтики" великої російської машини, Тому сьогоднішня ситуація абсолютно зрозуміла. Окупанти збираються інтегрувати ці території та в жодному разі не хочуть їх повертати", – наголосив економіст.

Що відбувається на окупованих територіях