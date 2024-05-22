Хорошо известная практика: для чего россияне изымают жилье на оккупированных территориях

Российские захватчики "охотятся" за жильем украинцев, которые выехали из оккупированных городов и сел. Их помещения враг "национализирует", чтобы потом заселить туда новых владельцев, как правило, выходцев из страны-агрессора.

Такая практика не нова и все это мы уже видели в Крыму в 2014 году. Как рассказал 24 Каналу экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, также можно вспомнить политику, которую оккупанты с 2022 года проводят в Мариуполе.

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Какой сценарий готовит враг на ВОТ

"С такими вещами украинцы сталкивались уже давно. Вспомните 1937 год, вспомните, что делалось на территориях Львовщины, когда туда заходили "советы", какая была ситуация с недвижимостью, жильем. Это очень подобные вещи", – рассказал Олег Пендзин.

Сейчас россияне придумали так называемое "наказание" для людей, которые остались верными Украине и выехали с оккупированных территорий. С другой стороны, врагу нужны эти квадратные метры, чтобы заселить туда жителей России. Уже давно известно, что в Мариуполь активно свозят людей из центральной России, чтобы существенно изменить этнический состав населения.

Как территория интегрируется к агрессору? Сама по себе территория – это кусок земли, главное значение имеет население, которое там проживает, которое чувствует себя хозяином этой земли. Поэтому если вы хотите интегрировать территорию в страну-агрессора, вам надо поменять этнический состав людей, которые там проживают,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Завозят русских и переписывают учебники

Украина 18 мая вспоминала о депортации крымских татар в 1944 году. Тогда в их дома также заезжали россияне, которые считали себя владельцами этих территорий Крыма. Поэтому полуостров максимально быстро интегрировался в Советский Союз.

Такая практика происходила на всех территориях, которые оккупировал режим. Поэтому ничего нового в ситуации, которая сейчас сложилась, – нет. В пустые квартиры украинцев заезжают люди из континентальной России, параллельно с этим происходит существенное изменение в школьных программах.

"Меняются подходы к обучению детей на оккупированных территориях для того, чтобы максимально быстро превратить их в "винтики" большой российской машины, Поэтому сегодняшняя ситуация абсолютно понятна. Оккупанты собираются интегрировать эти территории и ни в коем случае не хотят их возвращать", – подчеркнул экономист.

Что происходит на оккупированных территориях