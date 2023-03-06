У Криму виявили трупи дельфінів: моторошні кадри наслідків агресії Кремля

У тимчасово окупованому Криму на березі знову знайшли загиблих дельфінів. Все через гідролокатори на підводних та надводних човнах ворога.

В Офісі Генпрокурора пояснювали, що ворожі сонари видають потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин. Потім морських ссавців знаходять мертвими на узбережжях.

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Що відомо про загибель дельфінів

У одному з російських телеграм-каналів написали, що знайшли двоє загиблих дельфінів на узбережжі біля Севастополя.

На березі в Козачій бухті лежать два трупи дельфінів. Один із них – малюк,

– заявили у телеграм-каналі.



Росіяни вбивають дельфінів / Фото з ворожих телеграм-каналів



Окупанти вбивають ссавців у Чорному морі / Фото з ворожих телеграм-каналів

Що відомо про екоцид в Чорному морі

Ще у вересні 2022 року Офіс генпрокурора почав розслідувати екоцид – масову загибель дельфінів у Чорному морі через збройну агресію Росії. Для цього за ініціативою прокуратори провели огляди та розтини дельфінів та морських свиней, яких знайшли мертвими на узбережжях.

Тоді зразки планували відправити для дослідження у Падуанський університет в Італії та для окремого дослідження структур внутрішнього вуха ссавців у Ганноверський університет в Німеччині.

У січні 2023 року керівник національного парку "Тузлівські лимани" на Одещині Іван Русєв розповів BBC, що зазвичай протягом року він виявляв 3 – 4 мертвих дельфінів уздовж 44-кілометрової берегової лінії парку. Тепер їм залишили доступ тільки до 5 кілометрів узбережжя і там з 24 лютого 2022 року вчений вже виявив 35 мертвих морських ссавців.

Окрім того, за даними від колег з інших чорноморських країн, крім Росії та Грузії, а також окупованого Півдня України, на берег моря викинуло орієнтовно 2 500 мертвих дельфінів. Це тільки до травня 2022 року.

Ба більше, Русєв пояснив, що більшість мертвих дельфінів зазвичай залишаються на дні моря. Тож реальна цифра загиблих тварин може бути в рази більшою.