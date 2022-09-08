Ймовірна причина загибелі ссавців – використання росіянами гідролокаторів на підводних та надводних човнах.Сонари видають потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я тварин. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 7 вересня.

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом екоциду

На місці вже провели огляди та розтини морських свиней і дельфінів, знайдених мертвими на узбережжях. Відібрані зразки відправлять для проведення досліджень у Падуанський університет в Італії та в Ганноверський університет у Німеччині.

Прокуратура до того ж готує запити про надання міжнародної правової допомоги до Болгарії, Туреччини та Румунії щодо встановлення аналогічних випадків загибелі дельфінів.

Прокурори Одеської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за фактом екоциду. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від восьми до п'ятнадцяти років.

Масовий мор риби на Одещині

З 24 лютого на берегах Чорного моря постійно знаходять тисячі мертвих ссавців. Про це часто інформує еколог та очільник науково-дослідного відділу парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

За його словами, дика природа Чорного моря зараз дуже відчуває на собі жорстокість війни. Потужні вибухи оглушують дельфінів і вони стають ніби сліпі. А згодом ссавці помирають від голоду чи інфекційних хвороб через слабкий імунітет.

Станом на кінець червня, за підрахунками екологів, загинули не менш ніж 3 тисячі особин. Але число зростає кожного дня.

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