Мертвих дельфінів знайшли, коли перевіряли маленький клаптик узбережжя. Насправді загиблих ссавців набагато більше, але немає можливості дослідити всю територію. Про це повідомив еколог та очільник науково-дослідного відділу парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв 24 червня.

Читайте також Відому страусину ферму на Донеччині розбомбили окупанти: тварини загинули

Дельфіни вимирають через вторгнення Росії

Дика природа Чорного моря зараз дуже відчуває на собі жорстокість війни. Обстеження кілька днів тому тільки невеличкої ділянки піщаного пересипу узбережжя Чорного моря у Нацпарку "Тузлівські лимани", показало знову наявність загиблих дельфінів,

– пише Русєв.

Проте великі простори пересипу лишились поза очима екологів. Через війну немає можливості обстежити ще великі території, де теж можуть бути загиблі дельфіни.

Єдина причина, чому дельфіни масово гинуть – вторгнення Росії. Адже цього року кількість жертв значно більша, ніж за кілька минулих сукупно.

Зараз факти багаточисельних знахідок загиблих дельфінів на узбережжі моря приголомшують своєю неймовірною чисельністю, порівняно з іншими роками за цей період. І головна причина – це убивча війна рашистів не тільки проти нас – українців, але і проти найрозумніших істот світу дикої природи – дельфінів,

– наголошує еколог.

Потужні вибухи оглушують дельфінів і вони стають ніби сліпі. А згодом ссавці помирають від голоду чи інфекційних хвороб через слабкий імунітет.

Загинули близько 3 тисяч дельфінів

Станом на зараз, за підрахунками екологів, загинули не менш ніж 3 тисячі особин. Іван Русєв просить всіх небайдужих людей надавати дані про нові жертви, фотографувати їх та передавати екологам.

Я є голос безголосої природи, і я, як і багато моїх колег і друзів в Україні і за кордоном, боротимусь і за природу, і за мою країну Україну до переможного кінця. Україна обов’язково відродиться!

– зазначає Русєв.

Зверніть увагу – автомобіль відомого колаборанта Дмитра Савлученка підірвали, він загинув: відео