Мертвых дельфинов нашли, когда проверяли маленький клочок побережья. На самом деле, погибших млекопитающих намного больше, но нет возможности исследовать всю территорию. Об этом сообщил эколог и глава научно-исследовательского отдела парка "Тузловские лиманы" Иван Русев 24 июня.

Читайте также Известную страусиную ферму в Донецкой области разбомбили кафиры: животные погибли

Дельфины вымирают из-за вторжения России

Дикая природа Черного моря сейчас очень чувствует жестокость войны. Обследование несколько дней назад только небольшого участка песчаной пересыпи побережья Черного моря в Нацпарке "Тузловские лиманы", показало вновь наличие погибших дельфинов,

– пишет Русев.

Однако большие просторы пересыпи остались вне глаз экологов. из-за войны нет возможности обследовать еще большие территории, где тоже могут быть погибшие дельфины.

Единственная причина, почему дельфины массово погибают – вторжение России. Ведь в этом году количество жертв значительно больше, чем за несколько прошлых совокупно.

Сейчас факты многочисленных находок погибших дельфинов на побережье моря ошеломляют своей невероятной численностью по сравнению с другими годами за этот период. И главная причина – это убийственная война рашистов не только против нас – украинцев, но и против самых умных существ мира дикой природы – дельфинов.

– подчеркивает эколог.

Мощные взрывы оглушают дельфинов, и они становятся как слепые. А потом млекопитающие умирают от голода или инфекционных болезней из-за слабого иммунитета.

Погибли около 3 тысяч дельфинов

По состоянию на данный момент, по подсчетам экологов, погибли не менее 3 тысяч особей . Иван Русев просит всех небезразличных людей предоставлять данные о новых жертвах, фотографировать их и передавать экологам.

Я голос безголосой природы, и я, как и многие мои коллеги и друзья в Украине и за рубежом, буду бороться и за природу, и за мою страну Украину до победного конца. Украина обязательно возродится!

– отмечает Русев.

Обратите внимание – автомобиль известного коллаборанта Дмитрия Савлученко взорвали, он погиб: видео