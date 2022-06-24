Страусиная ферма и контактный зоопарк расположены в Лиманском районе, на лужайке соснового леса. К сожалению, русские захватчики оккупировали Лиман в конце мая, а вместе с ним и Ямполь.

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В зоопарке проживало огромное количество животных

Когда именно российские захватчики разбомбили ферму, журналист не уточнил. Кроме страусов, в зоопарке проживало огромное количество животных и птиц: медведи, верблюды, антилопы, дикие кабаны, волки, бизоны, нутрии, лани, дикобразы, барсуки, олени, кони, ослики, лебеди, павлины, пеликаны, фазаны.

Удалось ли кого-нибудь из жителей фермы вывезти в начале полномасштабного вторжения России в Украину, пока неизвестно.

Россия ежедневно убивает мирных жителей Донбасса

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в течение 23 июня россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области: 3 в Пришибе, 2 в Авдеевке и 1 во Временном Яру. Еще 5 человек получили ранения.

К сожалению, пока невозможно установить точное количество убитых россиянами в Мариуполе и Волновахе. Без учета этих населенных пунктов от 24 февраля российские захватчики убили 526 мирных жителей Донецкой области. Еще 1362 получили ранения.

Ситуация в Донецкой области:

В Донецком направлении россияне обстреливают подразделения украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков по линии столкновения. При этом враги обстреливают и гражданскую инфраструктуру.

Враг очень стремится установить контроль над Николаевкой. На Бахмутском направлении россияне обстреляли из артиллерии разных калибров позиции украинских войск в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецк, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Россия нанесла авиаудар близ Клинового.

К сожалению, неспокойно и в оккупированном Донецке. Да, оккупанты беспощадно стреляют по Донецку и Макеевке, разрушая дома, школы и детские сады, чтобы спихнуть вину на ВСУ. К сожалению, гибнут гражданские, поскольку захватчики редко включают сигнал воздушной тревоги.

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