У Росії чоловік зґвалтував і вбив 11-річну дитину, а потім спробував виїхати на війну в Україну

У Росії схопили підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 11-річної дівчинки. За даними росЗМІ його затримали при спробі виїхати на війну проти нашої держави.

Водночас влада Псковської області попередила про відповідальність за самосуд над сім'єю чоловіка.

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Що відомо про справу

Згідно з оприлюдненими даними, 1 січня із села Полоне зникла 11-річна дівчинка. Її тіло вдалося знайти лише через два місяці пошуків. Вже згодом, 27 березня, затримали підозрюваного, ним виявився 24-річний хлопець.

За версією слідства, він у стані алкогольного сп'яніння зустрів знайому дівчинку, завів її в покинуту будівлю, зґвалтував та задушив. Потім сховав труп, а наступного дня покинув село.

За попередньою інформацією, після вбивства хлопець поїхав у Великі Луки, щоб записатися на війну в Україну. Там його направили на збори до Курської області, де він здав аналізи, які збігалися з біоматеріалами, що виявили у справі про вбивство.

Водночас Слідчий комітет офіційно не підтверджував інформації стосовно спроби підозрюваного втекти на війну проти нашої держави. Однак на відео з допиту він сидить у камуфляжному одязі. Наразі суд відправив чоловіка до СІЗО.

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У мережі погрожують родичам підозрюваного

Влада Псковської області попередила про відповідальність за самосуд над сім'єю чоловіка. Ще 28 березня у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація, що на сім'ю підозрюваного напали, проте СК спростував це.

Попри це коментаторів, які обурені діями чоловіка, попередили про кримінальну відповідальність у разі самосуду над родичами підозрюваного. Там наголосили, що лише суд має право визначати провину підозрюваного та обирати йому покарання.

Подібні ситуації у Росії – не рідкість

Нещодавно у Росії зек-вагнерівець зґвалтував дівчину та спалив чуже авто. За наявною інформацією, вагнерівець свою 22-річну жертву завів за гаражі. Дівчину він посадив у чужий автомобіль, припаркований там.

У транспортному засобі так званий "герой СВО" дівчину зґвалтував, але на якусь мить відвернувся, що дозволило їй втекти. Злочинець не придумав нічого кращого, ніж спалити ВАЗ. Таким чином він спробував замести сліди скоєного.

Цікавим є те, що його уже судили за зґвалтування у 2013 році. А у 2019 році його відправили за ґрати за вбивство. Втім, після 2022 року зека завербували до ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина, після чого він вирушив убивати українців.