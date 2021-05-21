Щоб ви всі здохли, – у Росії пенсіонер влаштував самопідпал

У Самарській області 20 травня пенсіонер вирішив покінчити життя і вчинив самоспалення просто у поштовому відділенні. Також зі словами "щоб ви всі здохли" він намагався підпалити співробітників пошти.

За попередніми даними, пенсіонеру набридло ходити на пошту на милицях. Однак, очевидно, що не лише це стало причиною такого вчинку.

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Деталі трагедії

Як пишуть журналісти, Анатолій Зенков прославився серед співробітників пошти своїми дивацтвами. До прикладу, раніше він закрив вхідні двері у відділення і відмовлявся звідти всіх випускати. Тому під час його останнього візиту Анатолія обслуговувала начальниця відділення.

За словами очевидців, вона особисто передала пенсіонеру лист, після чого він тут же пішов. Однак через деякий час він повернувся з трьома пляшками з горючою сумішшю. Одну з пляшок чоловік кинув у коридор, там почалася пожежа.

Коли одна зі співробітниць побігла до вогнегасника, Анатолій перегородив їй шлях і заявив: "Щоб ви всі здохли". Другу пляшку він кинув у бік стійки операторів, а потім підпалив і себе. Врятувати пенсіонера не вдалося, а відділення співробітники змогли загасити самотужки,

– мовиться у повідомленні.

Що могло призвести до трагедії

Журналісти повідомляють, що раніше пенсіонер розлучився з дружиною. Судові документи Зенкова постійно приходили на пошту. Через інвалідність йому було важко ходити на пошту, тому він посилав туди свою молоду дружину. Але жінці документи не віддавали.

Довелося ходити самому, на милицях. В один з таких моментів Анатолій Зенков, мабуть, не витримав і вирішив зникнути зі світу живих,

– припустили журналісти.

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