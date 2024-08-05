Путін грає ва-банк: військовий сказав, як Росії вдається поповнювати шалені втрати

Від початку повномасштабного вторгнення, Росія втратила дуже багато особового складу, тому постійно потребує поповнення в армії, щоб продовжувати наступальні дії. Кремль виділяє значні фінансові ресурси, аби заохочувати росіян йти на війну проти України.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що Владімір Путін нещодавно підняв удвічі виплати військовим. Раніше кожен окупант отримував 200 тисяч рублів, а тепер ця сума зросла до 400 тисяч.

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Росіян заохочують іти на війну

За словами Івана Тимочка, зростання виплат для військових не є турботою влади про них. Росія має потребу залучати якомога більше людей на фронт. Окупантам вдається набирати у місяць 30 – 35 тисяч військових. Це дозволяє балансувати втрати, які є у противника кожного дня.

Він зазначив, що воювати переважно йдуть боржники та злочинці. Така тенденція може призвести до збільшення злочинності у Росії, адже кожен може піти у військо замість того, щоб нести покарання за вбивство, крадіжку чи інше правопорушення.

Часто підписують контракти також мігранти. Росіяни мають величезну мережу рекрутингових центрів за кордоном, зокрема в Африці та Індії, де вони обманом чи обіцянкою великих грошей намагаються поповнювати своє військо.

Владімір Путін у 2024 році грає ва-банк, оскільки це величезні фінансові видатки, які колись вичерпаються. Скільки б Росія не заявляла, що може воювати ще довго, але технічний та фінансовий ресурси там обмежені,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Чому у Росії не проводять загальну мобілізацію

На думку Тимочка, зважаючи на обурення, яке виникло у суспільстві через часткову мобілізацію, влада Росії вирішила діяти по-іншому і наповнювати своє військо шляхом фінансової мотивації.

У Москві очікують, що ті кошти, які вони виділяють своїм мобілізованим залишаться в Росії, зокрема через виплату боргів та внутрішній ринок. А у деяких випадках, через велику смертність та відсутність тіл, гроші не доведеться виплачувати взагалі,

– сказав він.