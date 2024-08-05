Путин играет ва-банк: военный сказал, как России удается пополнять безумные потери

С начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла очень много личного состава, поэтому постоянно нуждается в пополнении в армии, чтобы продолжать наступательные действия. Кремль выделяет значительные финансовые ресурсы, чтобы поощрять россиян идти на войну против Украины.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин недавно поднял вдвое выплаты военным. Ранее каждый оккупант получал 200 тысяч рублей, а теперь эта сумма выросла до 400 тысяч.

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Россиян поощряют идти на войну

По словам Ивана Тимочко, рост выплат для военных не является заботой власти о них. Россия имеет потребность привлекать как можно больше людей на фронт. Оккупантам удается набирать в месяц 30 – 35 тысяч военных. Это позволяет балансировать потери, которые есть у противника каждый день.

Он отметил, что воевать преимущественно идут должники и преступники. Такая тенденция может привести к увеличению преступности в России, ведь каждый может пойти в армию вместо того, чтобы нести наказание за убийство, кражу или иное правонарушение.

Часто подписывают контракты также мигранты. Россияне имеют огромную сеть рекрутинговых центров за рубежом, в частности в Африке и Индии, где они обманом или обещанием больших денег пытаются пополнять свое войско.

Владимир Путин в 2024 году играет ва-банк, поскольку это огромные финансовые расходы, которые когда-то иссякнут. Сколько бы Россия не заявляла, что может воевать еще долго, но технический и финансовый ресурсы там ограничены,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Почему в России не проводят всеобщую мобилизацию

По мнению Тимочко, несмотря на возмущение, которое возникло в обществе из-за частичной мобилизации, власти России решили действовать по-другому и наполнять свое войско путем финансовой мотивации.

В Москве ожидают, что те средства, которые они выделяют своим мобилизованным останутся в России, в частности через выплату долгов и внутренний рынок. А в некоторых случаях, из-за большой смертности и отсутствия тел, деньги не придется выплачивать вообще,

– сказал он.