Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин недавно поднял вдвое выплаты военным. Ранее каждый оккупант получал 200 тысяч рублей, а теперь эта сумма выросла до 400 тысяч.

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Россиян поощряют идти на войну

По словам Ивана Тимочко, рост выплат для военных не является заботой власти о них. Россия имеет потребность привлекать как можно больше людей на фронт. Оккупантам удается набирать в месяц 30 – 35 тысяч военных. Это позволяет балансировать потери, которые есть у противника каждый день.

Он отметил, что воевать преимущественно идут должники и преступники. Такая тенденция может привести к увеличению преступности в России, ведь каждый может пойти в армию вместо того, чтобы нести наказание за убийство, кражу или иное правонарушение.

Часто подписывают контракты также мигранты. Россияне имеют огромную сеть рекрутинговых центров за рубежом, в частности в Африке и Индии, где они обманом или обещанием больших денег пытаются пополнять свое войско.

Владимир Путин в 2024 году играет ва-банк, поскольку это огромные финансовые расходы, которые когда-то иссякнут. Сколько бы Россия не заявляла, что может воевать еще долго, но технический и финансовый ресурсы там ограничены,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Почему в России не проводят всеобщую мобилизацию

По мнению Тимочко, несмотря на возмущение, которое возникло в обществе из-за частичной мобилизации, власти России решили действовать по-другому и наполнять свое войско путем финансовой мотивации.

В Москве ожидают, что те средства, которые они выделяют своим мобилизованным останутся в России, в частности через выплату долгов и внутренний рынок. А в некоторых случаях, из-за большой смертности и отсутствия тел, деньги не придется выплачивать вообще,

– сказал он.