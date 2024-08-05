Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що Владімір Путін нещодавно підняв удвічі виплати військовим. Раніше кожен окупант отримував 200 тисяч рублів, а тепер ця сума зросла до 400 тисяч.

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Росіян заохочують іти на війну

За словами Івана Тимочка, зростання виплат для військових не є турботою влади про них. Росія має потребу залучати якомога більше людей на фронт. Окупантам вдається набирати у місяць 30 – 35 тисяч військових. Це дозволяє балансувати втрати, які є у противника кожного дня.

Він зазначив, що воювати переважно йдуть боржники та злочинці. Така тенденція може призвести до збільшення злочинності у Росії, адже кожен може піти у військо замість того, щоб нести покарання за вбивство, крадіжку чи інше правопорушення.

Часто підписують контракти також мігранти. Росіяни мають величезну мережу рекрутингових центрів за кордоном, зокрема в Африці та Індії, де вони обманом чи обіцянкою великих грошей намагаються поповнювати своє військо.

Владімір Путін у 2024 році грає ва-банк, оскільки це величезні фінансові видатки, які колись вичерпаються. Скільки б Росія не заявляла, що може воювати ще довго, але технічний та фінансовий ресурси там обмежені,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Чому у Росії не проводять загальну мобілізацію

На думку Тимочка, зважаючи на обурення, яке виникло у суспільстві через часткову мобілізацію, влада Росії вирішила діяти по-іншому і наповнювати своє військо шляхом фінансової мотивації.

У Москві очікують, що ті кошти, які вони виділяють своїм мобілізованим залишаться в Росії, зокрема через виплату боргів та внутрішній ринок. А у деяких випадках, через велику смертність та відсутність тіл, гроші не доведеться виплачувати взагалі,

– сказав він.