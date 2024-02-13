"Довічний контракт": розвідка Британії оцінила шанси Росії після збільшення віку служби в армії

В Росії намагаються просунути законопроєкт про підвищення віку військовослужбовців-контрактників, однак ці зусилля навряд чи допоможуть підвищити боєздатність російської армії.

Про це ідеться в актуальному розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії.

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Що хочуть росіяни

Згідно з законопроєктом вік російських військовослужбовців, що служать за контрактом, мають підвищити до 65 років, а офіцерів – до 70 років. Зміни стосуватимуться у тому числі тих, хто був прийнятий до лав армії Росії до червня 2023 року.

Втім, у розвідці азначили, що це суттєво підвищить поточний граничний вік у 51 рік для не офіцерського складу і, ймовірно, збільшить тривалість контракту.

! Згідно з відкритими даними, середня тривалість життя російських чоловіків у довоєнному 2021 році становила 64,2 року.

Тобто, якщо зміни ухвалять, це фактично забезпечить військовослужбовцям довічний контракт. Та і це не допоможе росіянам.

Хоча цей захід, ймовірно, зменшить потребу в додатковій мобілізації, збільшення кількості військовослужбовців віком понад 51 рік навряд чи підвищить боєздатність російської армії, особливо в рухливих атаках,

– йдеться у повідомленні.

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