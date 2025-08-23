У Москві помер журналіст та виконавчий директор "Росії сьогодні" Кирило Вишинський. Раніше він очолював український підрозділ РІА Новости.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Війна в соцмережах та ефект ехо-камер: як боти з ШІ розпалюють конфлікти й до чого тут Росія

Що відомо про смерть Вишинського?

ЗМІ пишуть, що Кирило Вишинський помер від важкої та тривалої хвороби.

Хто такий Кирило Вишинський?

Кирило Вишинський – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства РІА Новости – РІА Новости Україна. У 2018 році пропагандист отримав підозру у створенні підривної проросійської інформаційної мережі на теренах України та у державній зраді.

За даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року Кирило Вишинський працював у Криму. Там він з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію півострова Росією. За свою діяльність пропагандист отримав російську нагороду "За повернення Криму".

СБУ затримала Вишинського 18 травня 2018 року. Він перебував під вартою понад рік. У вересні 2019 року пропагандист відправився у Росію у рамках обміну "35 на 35" між Києвом та Москвою. Згодом журналіст отримав посаду виконавчого директора "Росії сьогодні".

Зауважимо, що у рамках обміну 7 вересня 2019 року додому вдалося повернути Олега Сенцова та інших в'язнів Кремля, а також полонених українських моряків.