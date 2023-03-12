Росія просто вимирає, війна загострила демографічну катастрофу, – The Economist

Повномасштабна війна Росії проти України посилила демографічну кризу в країні-агресорі. Хоча почалась вона задовго до вторгнення Кремля.

Вплинула на ситуацію і захворюваність на коронавірус. Адже вважають, що в Росії, ймовірно, був найвищий рівень смертності з усіх країн.

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Як змінюється демографічна ситуація в Росії

Офіційно російська влада заявляла про 388 тисяч загиблих внаслідок коронавірусу, проте видання оцінює загальну надлишкову смертність росіян протягом 2020 – 2023 року в діапазоні від 1,2 до 1,6 мільйона. Ба більше, у Росії могла бути найбільша смертність від коронавірусу у світі після Індії та найвищий рівень смертності з усіх країн – орієнтовно 850 – 1 100 смертей на 100 тисяч осіб.

Якщо до цієї цифри додати тих, хто втік від мобілізації за кордон або загинув на війні в Україні, то вийде від 1,9 до 2,8 мільйона осіб у 2020 – 2023 роках. Це, окрім звичайного демографічного погіршення.

Це навіть гірше, ніж у катастрофічні 2000-ті роки, коли населення скорочувалося приблизно на півмільйона на рік,

– повідомило видання.

Які наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну

За різними оцінками, Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 200 тисяч осіб вбитими та пораненими. Ще 0,5 мільйона до 1 мільйона переважно молодих та освічених росіян виїхали з країни на тлі мобілізації. Зокрема, у 2022 році країну залишили 10% працівників IT-сфери.

Також через COVID-19 та алкоголізм скоротилась тривалість життя російських чоловіків – від 68,8 років у 2019 році до 64,2 років у 2021 році.

Військові втрати лягають важким тягарем на хворе населення, яке скорочується. Росія може увійти в згубну петлю демографічного спаду. ...Демографічна згубна петля не зменшила прагнення Путіна до завоювань, та це робить Росію маленькою, менш освіченою і бідною країною, з якої тікають молоді люди та де чоловіки помирають у віці 60 років,

– написало видання.

Як посилюється демографічна криза в Росії

Видання зауважує, що проблеми Росії сягають корінням на 30 років у минуле. Так, згідно з наявними даними:

у 1994 році в Росії жило орієнтовно 149 мільйонів осіб. З того часу кількість жителів країни-агресорки зменшувалася;

за даними ООН, у 2021 році мовиться про 145 мільйонів;

якщо закономірності збережуться, то Кремль матиме через 50 років орієнтовно 120 мільйонів людей.

Такі показники опустять Росію на 15 сходинку у світовому рейтингу за кількість населення. Хоч у 1995 році Москва була шостою.

Видання зауважує, що внаслідок пандемії та війни протягом останніх 3 років Росія втратила орієнтовно на 2 мільйони осіб більше, ніж зазвичай.

Скороченням населення Росії скористається Китай

Скороченням населення в Росії скористається Китай. Адже більшість людей в країні-агресорі – жінки. Це переважно вдови або ще не одружені.

Для Китаю цей варіант підходить, адже китайські традиції передбачають виплату родиною нареченого значної суми грошей за наречену, а також рекомендують мати власне житло. Натомість при одруженні на росіянці цих питань не виникає.

Ба більше, росіянки більше хочуть виходити заміж за китайців, адже вони переважно не страждають від алкоголізму, приносять гроші в хату та навіть дарують подарунки.

Саме тому ці процеси цілком можуть через декілька років змінити східну частину Росії. За умови, що вона тоді ще існуватиме. Детальніше про те, як Китай скористається "російськими вдовами" – читайте тут.

Видання також зауважує, що багато чоловіків боєздатного віку мертві або за кордоном. Тому жінок в країні стало більше, ніж чоловіків щонайменше на 10 мільйонів. У 2021 році на кожні 100 чоловіків припадала 121 жінка, тепер дисбаланс ще більш відчутний.