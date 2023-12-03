Путін довіряє лише родичам: чи може готувати дочку собі у наступники

Днями замість того, щоб розпалювати ненависть глядачів до Заходу, державні телеканали Росії транслювали подію за участю старшої доньки Владіміра Путіна. Це відбувається на тлі чуток про те, що кремлівський диктатор може зробити когось із доньок своєю переємницею.

Про це 24 Канаду розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він переконаний, що після виборів діти Путіна можуть отримати посади в російському уряді.

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Чи справді Путін просуває наступницю

Владіміру Путіну вже пішов восьмий десяток років, і йому саме час почати турбуватися про долю своїх дітей. Саме тому він почав працювати над їхнім бекграундом "управлінців", які можуть взяти на себе керування країною.

Хоча правда полягає в тому, що діти Путіна – це типова російська "золота молодь". Вони аж ніяк не відповідають образу носіїв "сімейних цінностей", які так активно почав просувати російський диктатор останнім часом.

Але в будь-якому разі, Путін довіряє лише родичам і не довіряє "чужим". Саме тому прем’єр Міхаіл Мішустін навряд чи втримається у своєму кріслі, бо він перестав бути потрібним Путіну,

– переконаний Фейгін.

Водночас вкрай малоймовірно, що наступником диктатора може стати його "двійник", тому що такі люди знають багато таємниць очільника Кремля. З точки зору Путіна, двійнику не можна довіряти, а ось власним дітям – можна.

Марк Фейгін про активізацію в інформаційному просторі доньок Путіна: дивіться відео

Якою буде риторика диктатора перед виборами