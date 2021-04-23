У Росії видання Meduza внесли у список "іноземних агентів": рішення оскаржать

Міністерство юстиції Росії зарахувало видання Meduza до реєстру "іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента". Редакція заявила, що планує оскаржувати таке рішення суду.

До реєстру "іноземних агентів" внесли компанію SIA "Medusa Project", зареєстровану в Латвії. У повідомленні на сайті міністерства сказано, що таке рішення схвалили "на виконання вимог чинного законодавства Росії".

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Головний редактор видання Іван Колпаков заявив, що ЗМІ оскаржуватиме таке рішення. Втім редакція розуміє, що шансів мало.

Це погана новина для "Медузи". "Іноагент" – дискримінаційний статус, який ускладнить нам роботу і заробіток на життя,

– розповів Колпаков.

Він також поділився подальшими планами редакції. Так, 26 квітня редколегія, за участі усіх працівників, обговорить ситуацію. Наступного дня відбудеться зустріч з членами наглядової ради.

Колпаков подякував читачам Meduza за підтримку.

Що відомо про Meduza У 2014 році видання запустила колишня команда "Ленти.ру", що колись зробила його найпопулярнішим новинним сайтом російськомовного інтернету. "Лента" була чи не єдиним виданням, яке намагалось об'єктивно висвітлювати інформацію про події в Криму та Україні під час окупації. У середині березня 2014 року значна частина редакції звільнилась через тиск власника.



У червні 2019 року журналіста-розслідувача Meduza У 2014 році видання запустила колишня команда "Ленти.ру", що колись зробила його найпопулярнішим новинним сайтом російськомовного інтернету. "Лента" була чи не єдиним виданням, яке намагалось об'єктивно висвітлювати інформацію про події в Криму та Україні під час окупації. У середині березня 2014 року значна частина редакції звільнилась через тиск власника.У червні 2019 року журналіста-розслідувача Meduza Івана Голунова арештували . Інцидент набув суспільного резонансу. Тоді відбувалися одиничні, а згодом і масові акції протесту, популярні ЗМІ тиражували з однаковими заголовками – "Я / Ми Іван Голунов".

Росія почала формувати список "ЗМІ-іноагентів" у кінці 2017 року. Він складається в основному з проєктів "Голосу Америки" та "Радіо Свобода". Серед них – український сайт "Крим.Реалії".