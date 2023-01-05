У російському міноборони вигадали новий спосіб, як приховувати провали на фронті, – ISW

Росія у війні проти України зазнає колосальних втрат. І в міноборони країни-агресорки вже придумали спосіб, як їх приховувати від свого населення.

На цьому зробили акцент у свіжому звіті Інституту з вивчення війни. У ньому зазначили, що міноборони вкотре змінило свою риторику, а також формат щоденних ситуаційних зведень.

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Населення "годують" маленькими перемогами

Вони, зазначають аналітики, можуть наповнювати інформаційний простір незначними заявленими успіхами. Таким чином вдається бодай на трохи відвернути увагу від поразок, яких зазнає російське військо.

Відповідну схему міноборони запровадило 3 січня. Передовсім вирішили подвоїти тривалість своїх попередніх зведень. Крім того, зосередили увагу на буцімто ударах по українських військових об'єктах. Укладачі звіту зауважили, що часто ці об'єкти не мають жодного оперативного значення. Водночас окупанти замовчують свої безрезультатні наземні атаки.

Перевірити брехню стане складніше

Такі зведення акцентують увагу на невеликих населених пунктах і групових ударах за типом мети, а не за місцем розташування. Це, до слова, ускладнює географічну орієнтацію для аудиторії. Та й перевірити правдивість таких заяв стає усе складніше.

Зауважимо, що раніше міноборони Росії намагалося наслідувати Генштабу. Але тоді військові блогери нищівно критикували відомство. Мовляв, у заявах відсутня прозорість висвітлення невдач Росії на фронті восени 2022 року.

Ми ж нагадаємо, що міноборони на регулярній основі хизується здобутками, яких не досягнула. То про захоплення Бахмута розповідали з десяток разів. То хизувалися статистикою знищених HIMARS. Щодо останніх, то росіяни змогли якимось дивом "знищити" їх більше, ніж отримала Україна.

Наостанок було б несправедливо оминути увагою статистику втрат ворога. Так, станом на ранок 4 січня вдалося ліквідувати 108 910 російських загарбників. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже вести точну статистику "двохсотих" вкрай складно у зонах ведення активних бойових дій.