Інцидент стався у селищі Більмак. Про це 24 каналу повідомив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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10 КамАЗів виїхали в район водонапірної вежі й влаштували там пікнічок з горілочкою. Все як має бути. Розвідка ССО підрозділу "Бандерлоги" їх там виявила, передала артилерії координати, вона відпрацювала,

– розповів Сазонов.

Подібні сюрпризи трапляються із загарбниками щодня. Власне, саме тому росіяни нерідко роблять "жести доброї волі" із Запоріжжя. "Вони самостійно залишають населені пункти й місця дислокації, адже там їх накриває наша артилерія. Їм доводиться відходити", – зауважив військовий.

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