Не так давно головний пропагандист Росії Владімір Соловйов розповідав, що життя – це складна штука, а смерті не уникнути. Хочеться сказати – як у воду дивився та щось таки передчував, адже у середу, 4 січня, стало відомо про загибель його колеги по цеху Кіріла Романовського. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "кухаря Путіна" та главу ПВК "Вагнер" Пригожина.

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"Природа очищується" від російських псевдожурналістів

Зауважмо, що поки невідомо, що ж стало причиною смерті "кореспондента". Тому можна припустити, що його путівка на концерт до Кобзона – це частина природнього процесу очищення землі від "непотребу". Хоча деякі ворожі ЗМІ пишуть, що Романовський боровся зі хворобою, – ймовірно, раком.

Господар журналіста Пригожин не підтвердив це у своєму відео, однак сказав, що смерть Романовського – це втрата для всієї Росії.

Не стало Кіріла Романовського. Кіріл Романовський – величний воєнкор, який зробив дуже багато для нашої країни. Нам буде його бракувати. Усі його знали як бійця,

– сказав "кухар Путіна".

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Чим відомий "журналіст" Романовський

Загибель "кореспондента" справді для Кремля є великою втратою, адже той майстерно виконував спецоперації ворожих спецслужб. Зокрема він причетний до "інцидентів", які стосуються вбивства людей. Власне, відомо, що у 2018 році Романовський заманив у Центральноафриканській республіці 3 журналістів у пастку, де їх просто-таки вбили місцеві бандити.

Ліквідація цих представників ЗМІ була вигідна Пригожину, адже медійники займалися розслідуванням щодо ПВК "Вагнер".

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До цієї теми нагадаємо, що восени помер на війні в Україні пропагандист та працівник каналу Russia Today Алєг Клоков. Сталося це під час того, як "бавовнятко" вирішило вчергове навідатись на Антонівський міст.