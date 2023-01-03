Про це 24 каналу розповів виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Шаповалов. За його словами, Росія – це країна-людожер. І вся цивілізація відвертається від окупантів.

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Росія намагається отримати хоч якийсь відгук від населення

Як наголосив Шаповалов, зараз в окупантів залишився чи не єдиний наратив, по якому вони можуть отримати хоча б якийсь стимул від населення, щоб воно йшло на війну. Це – те, що вони "потомкі вєлікой нациї", яка перемогла у Другій світовій війні.

В інших наративах вони не отримують значних відгуків від звичайних росіян. Тут хоч щось у них працює.

Саме ця патріотична риторика. Вона є головною з того, що ми бачимо. Бо всі інші історії насправді не мають такого відгуку,

– зазначив Шаповалов.

Ще одна історія, які більш-менш працює – розповідь про власні злидні. Пропагандисти закликають іти по контракту на війну, бо це чи не єдина можливість поповнити домашній бюджет. Однак це до пори до часу, адже "білих Лад" на всіх не вистачить.

Не знаю, що вже далі вони можуть рекомендувати. Нехай дрова дають за власних дітей. Країна-людожер. Саме це сьогодні бачить весь світ. І в принципі вся цивілізація відвернулася від Росії, яка заганяє себе все глибше в ізоляцію,

– зауважив Шаповалов.

Він переконаний, що після війни від Росії залишаться лише певні шматки колишньої імперії. І з "побєдобєсієм" також буде покінчено.

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