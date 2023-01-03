Глава держави розповів, що розмовляв з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, повідомляє 24 канал. Це четверта міжнародна розмова за сьогодні. До цього були дзвінки прем'єр-міністрів Нідерландів, Британії та Норвегії.

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Зеленський поговорив з Трюдо

Президент розповів, що цей рік почали одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз – напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готує Росія.

Саме зараз – той момент, коли разом із партнерами ми маємо посилити нашу оборону. Ми не сумніваємося, що теперішні господарі Росії кинуть усе, що в них залишилося, та всіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку,

– зазначив Зеленський.

Цей російський сценарій необхідно зірвати. За словами глави держави, підготовка до цього вже триває.

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