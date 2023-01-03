Глава государства рассказал, что разговаривал с премьером Канады Джастином Трюдо, сообщает 24 канал. Это четвертый международный разговор сегодня. До этого были звонки премьер-министров Нидерландов, Великобритании и Норвегии.

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Зеленский поговорил с Трюдо

Президент рассказал, что этот год начали сразу с того, что самое необходимое для Украины именно сейчас – накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовит Россия.

Именно сейчас – тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону. Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и хотя бы отложить их поражение,

– отметил Зеленский.

Этот российский сценарий нужно сорвать. По словам главы государства, подготовка к этому уже идет.

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