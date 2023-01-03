Фейк спростував Сергій Лещенко – радник керівника Офісу Президента. Він розповів, що Росія гатить по цивільній інфраструктурі, подаючи це як боротьбу з ЗСУ.

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Щоб у якийсь спосіб змістити фокус уваги, російська пропаганда вкинула фейк про те, що начебто внаслідок удару по хокейній арені "Альтаїр" у місті Дружківка загинули понад 100 українських військових, а також 23 "іноземних найманці". Ця інформація є тотальною брехнею,

– заявив Лещенко.

Він наголосив: правда – лише у тому, що Росія вдарила по "Альтаїру". Лещенко заявив, що останнім часом арена була гуманітарним штабом.



Як виглядає Альтаїр зараз / "Радіо Свобода"

Росіяни знищили "Альтаїр"