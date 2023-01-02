Почнімо зі спростування. Як розповіла його дружина Ярина Гаврилюк, з Михайлом усе гаразд.

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Михайло Гаврилюк живий

За словами його дружини, козак Михайло Гаврилюк живий. Водночас вона зауважила, що телеграм-канали – зло. Тож наступного разу, якщо бачитимете подібні повідомлення, дочекайтеся підтвердження або від рідних, або від офіційних осіб.

Сам Михайло Гаврилюк теж написав публікацію. Він зазначив, що поспішає втішити тих, хто сумував, а також розчарувати тих, хто тішився.

Я живий. Не дочекаються. Дякую за турботу всім, хто хвилювався. Я це дуже ціную. Напевно, мусимо зробити висновки щодо нашої інформаційної гігієни,

– додав він.

Водночас Гаврилюк зазначив, що втрати, на жаль, таки є. На фронті загинув його побратим часів АТО з батальйону "Золоті Ворота".

Окупанти вже хизуються "здобутком"

Ясна річ, що росіяни у мережі активно обговорюють "смерть" Гаврилюка. Мовляв, його вдалося убити під Бахмутом (окупанти вперто називають його Артемівськом).

На жаль, цю інформацію підібрали низка телеграм-каналів і почали активно її поширювати. Насправді ж, у війні проти Росії дійсно загинув Гаврилюк, але Володимир.

Загинув однофамілець козака Гаврилюка

Обороняючи рідну землю від ворога, своє життя віддав Володимир Гаврилюк. Мешканець Вінницької області з перших же днів вирушив на фронт, щоб проганяти окупантів.

Про його загибель у своєму фейсбуці розповіла дружина Юлія Гаврилюк. Зауважимо, що Володимир був справжнім патріотом, хорошою людиною, люблячим чоловіком і турботливим батьком.

Таких, як ти, просто більше нема. Спочивай з миром, ти багато встиг зробити в житті, крім як почати радіти нашим добуткам...нарешті ти отримав спокій,

– написала його дружина.

Напередодні ми розповідали про ще одного хороброго українця. На фронті загинув Віктор Онисько. Він був режисером монтажу стрічок "Віддана", "Черкаси" та "Захар Беркут". Віктор, розповіла його дружина, двічі був на "нулі" – на Херсонщині та Донбасі. У нього залишилася 9-річна донечка Захарія.