Начнем с опровержения. Как рассказала его жена Ярина Гаврилюк, с Михаилом все хорошо.

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Михаил Гаврилюк жив

По словам его жены, казак Михаил Гаврилюк жив. В то же время она заметила, что телеграм-каналы – зло. Поэтому в следующий раз, если вы будете видеть подобные сообщения, дождитесь подтверждения либо от родных, либо от официальных лиц.

Сам Михаил Гаврилюк тоже написал публикацию. Он отметил, что спешит утешить тех, кто огорчен, а также разочаровать тех, кто радуется.

Я живой. Не дождутся. Благодарю за беспокойство всех, кто волновался. Я это очень ценю. Наверное, должны сделать выводы о нашей информационной гигиене,

– добавил он.

В то же время Гаврилюк отметил, что потери, к сожалению, все-таки есть. На фронте погиб его побратим времен АТО из батальона "Золотые Ворота".

Оккупанты уже кичатся "победой"

Понятно, что россияне в сети активно обсуждают "смерть" Гаврилюка. Мол, его удалось убить под Бахмутом (оккупанты упорно называют его Артемовском).

К сожалению, эту информацию подобрали ряд телеграм-каналов и начали активно ее распространять. В действительности же, в войне против России погиб Гаврилюк, но Владимир.

Погиб однофамилец казака Гаврилюка

Защищая родную землю от врага, свою жизнь отдал Владимир Гаврилюк. Житель Винницкой области с первых же дней отправился на фронт, чтобы прогонять оккупантов.

О его гибели в своем фейсбуке рассказала супруга Юлия Гаврилюк. Заметим, что Владимир был настоящим патриотом, хорошим человеком, любящим мужем и заботливым отцом.

Таких, как ты, больше нет. Спи с миром, ты много успел сделать в жизни, но так и не начал радоваться нашим победам... наконец-то ты нашел покой,

– написала его жена.

Накануне мы рассказывали об еще одном храбром украинце. На фронте погиб Виктор Онисько. Он был режиссером монтажа лент "Преданная", "Черкассы" и "Захар Беркут". Виктор, рассказала его жена, дважды был на "нуле" – в Херсонской области и на Донбассе. У него осталась 9-летняя дочь Захария.