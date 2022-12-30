Сегодня, 30 декабря, попрощались с Героем в Михайловском Златоверхом Соборе. Провести его в последний путь пришли родственники, близкие и собратья мужчины.
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Геннадий Афанасьев – бывший пленник Кремля
Против России гражданский активист выступил еще в начале ее агрессии в 2014 году. Тогда в Симферополе он участвовал в митингах и поджогах штабов пророссийских сил. Задержала его ФСБ в рамках дела кинорежиссера Олега Сенцова, которого обвинили в подготовке терактов и поджогах офисов партий "Русское единство" и "Партии регионов".
Тогда под пыткой Геннадия заставили дать показания против режиссера, однако впоследствии он отказался от них в суде, несмотря на угрозы дальнейших пыток.
Благодаря его свидетельствам, стали известны подробности жестоких пыток, которые российские силовики применяют к крымчанам. Среди них – пытки электротоком, избиения, угрозы и т.д.
– сообщили в представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым.
Вернуть же домой мужчину удалось только через 2 года, в 2016-м, во время обмена заключенными. Однако в тот же день, когда Россия развязала полномасштабную войну, мужчина взял оружие в руки и пошел служить в рядах терробороны.
Как погиб украинский воин
По словам заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Украины Ахтема Чийгоза, Геннадий "Тор" Афанасьев воевал в составе 130-го батальона территориальной обороны 241-й бригады.
Мать воина, Ольга Афанасьева, сначала написала в соцсетях, что командование не сообщало ей о гибели сына. Однако позже в комментариях женщина отметила, что информация, к сожалению, подтвердилась.
В Киеве простились с Геннадием Афанасьевым / Фото "Граты" и "Радио Свобода"
Герои, отдавшие свою жизнь за Украину
- 21 декабря под Бахмутом оборвалась жизнь талантливого актера и украинского режиссера Олега Бобало. В 2012 году он получил грант Президента Украины как молодому деятелю в области кинематографии для производства игрового короткометражного фильма "Структура кофе или "Абзац" по мотивам рассказов Богдана Жолдака.
- Ранее, 19 декабря, во время минометных обстрелов погиб артист ансамбля имени Вирского Сергей Шкварченко.
- За Родину отдали жизнь также родные братья Виктор и Константин Кравченко из Черкасской области. Им было всего 24 и 26 лет, и они были единственными сыновьями у родителей.