Сегодня, 30 декабря, попрощались с Героем в Михайловском Златоверхом Соборе. Провести его в последний путь пришли родственники, близкие и собратья мужчины.

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Геннадий Афанасьев – бывший пленник Кремля

Против России гражданский активист выступил еще в начале ее агрессии в 2014 году. Тогда в Симферополе он участвовал в митингах и поджогах штабов пророссийских сил. Задержала его ФСБ в рамках дела кинорежиссера Олега Сенцова, которого обвинили в подготовке терактов и поджогах офисов партий "Русское единство" и "Партии регионов".

Тогда под пыткой Геннадия заставили дать показания против режиссера, однако впоследствии он отказался от них в суде, несмотря на угрозы дальнейших пыток.

Благодаря его свидетельствам, стали известны подробности жестоких пыток, которые российские силовики применяют к крымчанам. Среди них – пытки электротоком, избиения, угрозы и т.д.

– сообщили в представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Вернуть же домой мужчину удалось только через 2 года, в 2016-м, во время обмена заключенными. Однако в тот же день, когда Россия развязала полномасштабную войну, мужчина взял оружие в руки и пошел служить в рядах терробороны.

Как погиб украинский воин

По словам заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Украины Ахтема Чийгоза, Геннадий "Тор" Афанасьев воевал в составе 130-го батальона территориальной обороны 241-й бригады.

Мать воина, Ольга Афанасьева, сначала написала в соцсетях, что командование не сообщало ей о гибели сына. Однако позже в комментариях женщина отметила, что информация, к сожалению, подтвердилась.

24 канал приносит искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Герои не умирают!

В Киеве простились с Геннадием Афанасьевым / Фото "Граты" и "Радио Свобода"

Герои, отдавшие свою жизнь за Украину