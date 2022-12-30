Сьогодні, 30 грудня, попрощалися з Героєм у Михайлівському Золотоверхому Соборі. Провести його в останнє прийшли родичі, близькі та побратими чоловіка.

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Геннадій Афанасьєв – колишній бранець Кремля

Проти Росії громадянський активіст виступив ще на початку її агресії у 2014 році. Тоді у Сімферополі він брав участь у мітингах та підпалах штабів проросійських сил. Затримала ж його ФСБ у рамках справи кінорежисера Олега Сенцова, якого звинуватили у підготовці терактів та підпалах офісів партій "Російська єдність" та "Партії регіонів".

Тоді під тортурами Геннадія змусили дати свідчення проти режисера, однак згодом він відмовився від них у суді, не зважаючи на погрози подальших катувань.

Завдяки його свідченням стали відомі подробиці жорстоких тортур, які російські силовики застосовують до кримчан. Серед них – катування електрострумом, побиття, погрози тощо,

– повідомили у представництві Президента України в Автономній Республіці Крим.

Повернути ж додому чоловіка вдалося лише через 2 роки, у 2016-му, під час обміну ув'язненими. Однак у той же день, коли Росія розв'язала повномасштабну війну, чоловік взяв зброю до рук та пішов служити у лавах тероборони.

Як загинув український воїн

За словами заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата України Ахтема Чийгоза, Геннадій "Тор" Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону територіальної оборони 241-ої бригади.

Мати воїна, Ольга Афанасьєва, спочатку написала у соцмережах, що командування не повідомляло їй про загибель сина. Однак пізніше у коментарях жінка зазначила, що, на жаль, інформація підтвердилася.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким українського захисника. Герої не вмирають!

У Києві попрощалися з Геннадієм Афанасьєвим / Фото "Ґрати" та "Радіо Свобода"

Герої, які віддали своє життя за Україну