Повідомлення про загибель Геннадія Афанасьєва з'явилося 21 грудня. Його дружина Людмила підтвердила ЗМІ, що, на жаль, це правда.

Читайте також Проміняв професію вчителя на воїна: на фронті загинув український педагог

Що відомо про загибель українського воїна

Геннадій Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону територіальної оборони 241-ої бригади. Про це "Крим. Реалії" розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз.

Афанасьєв Геннадій Сергійович, позивний "Тор". Загинув на Луганщині під Білогорівкою,

– зазначив Чийгоз.

Мати воїна, Ольга Афанасьєва, спочатку написала у соцмережах, що командування не повідомляло їй про загибель сина. Пізніше у коментарях жінка зазначила, що, на жаль, інформація підтвердилася.

Що треба знати про Геннадія Афанасьєва

Геннадій Афанасьєв захищав Україну від окупантів. За даними ЗМІ, він пішов до військкомату у перший же день повномасштабного вторгнення Росії.

Ім’я фотографа та юриста із Сімферополя Геннадія Афанасьєва стало широко відомим після того, як він став фігурантом справи "кримських терористів".

У 2014 році Афанасьєв виступив проти анексії Криму. Після цього ФСБ затримала його та звинуватила у "підготовці до терактів".

Окрім Геннадія також затримали ще декількох осіб. Зокрема, Олега Сенцова, Олександра Кольченка та Олексія Чирнія. Міжнародні правозахисні організації назвали цю сфабриковану справу політичною, а її фігурантів – політв'язнями.

Геннадій Афанасьєв два роки провів у російській в'язниці. Його вдалося повернути до України лише у 2016-му. Пізніше Геннадій Афанасьєв розповів свою історію журналістам 24 каналу.

24 канал приносить щирі співчуття рідним та близьким українського захисника.