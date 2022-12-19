Педагог у час війни проміняв професію вчителя на воїна. Він, до речі, викладав фізику у Малинівському ліцеї №1.

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Учитель Роман Кримсалюк загинув на фронті

Колеги та знайомі загиблого воїна кажуть, що з перших днів війни він – справжній герой – без жодних сумнівів добровольцем пішов боронити нашу країну.

Низько схиляємо голови в глибокій скорботі. Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Вдячну пам'ять про Романа Юрійовича зберігатимуть усі, хто його знав, працював поруч із ним, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній країні,

– кажуть у Малинівському ліцеї.

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