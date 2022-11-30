Так, на фронті загинув ще один педагог. Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані розповів про Героя, який віддав життя за Україну.

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На фронті загинув Вадим Стецюк

Так, на фронті загинув історик та викладач Кам'янець-Подільського національного університету імені Огієнка Вадим Стецюк.

Ще один френд пішов на вічну ватру, як кажуть пластуни. Велика шана за яскраве життя і вічна пам'ять,

– повідомив Кіпіані.

Американський історик Йоханан Петровський-Штерн при цьому зазначив, що "у найжахливіших снах не бачив, що доведеться писати некрологи загиблим учням".

Не для того, Вадиме, ми збиралися влітку 2014 року вивчати єврейську історію Східної Європи у затишній залі на Богомольця 6. Вклоняюся твоїй пам'яті,

– зауважив Петровський-Штерн.

Що відомо про Вадима Стецюка

Вадим Стецюк мешкав у Кам'янці-Подільському.

Викладав історію у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Огієнка.

Крім того, був науковим співробітником Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

Стецюк є автором понад 120 наукових публікацій.



На фронті загинув викладач Вадим Стецюк / фото з фейсбук-сторінки Вахтанга Кіпіані

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Українські педагоги, які загинули у війні з Росією

Наприкінці серпня у війні проти Росії загинув учитель Високопільської школи, що на Херсонщині, Олександр Семко. Знайомі та колеги кажуть, що він був професіоналом та добрим другом.

А наприкінці вересня на фронті загинув головний освітянин Коломиї Любомир Бордун. Він віддав життя за Україну у бою з окупантами на Донеччині. Любомиру було 38 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Також нещодавно на війні загинув учитель із села Комарове, що на Волині Руслан Будь.

У Хмельницькому ж віддали останню шану загиблому військовому Павлу Жуку. 29-річного захисника не стало 2 жовтня. Він помер після важких поранень, які отримав у боях на Херсонщині. Захисник України викладав інформатику в НВК №4, а потім пішов до війська.

На початку жовтня на фронті також загинули два вчителі історії. Один Герой був родом із Полтавщини, інший – з Хмельниччини.

Учитель історії полтавської гімназії №35 Павло Кириленко загинув 2 жовтня неподалік села Шийківка Харківської області від вибуху.

Віддав життя за Україну й Олександр Прохніцький, який працював у навчально-виховному комплексі у селі Малиничі на Хмельниччині.