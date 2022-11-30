Так, на фронті загинув ще один педагог. Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані розповів про Героя, який віддав життя за Україну.
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На фронті загинув Вадим Стецюк
Так, на фронті загинув історик та викладач Кам'янець-Подільського національного університету імені Огієнка Вадим Стецюк.
Ще один френд пішов на вічну ватру, як кажуть пластуни. Велика шана за яскраве життя і вічна пам'ять,
– повідомив Кіпіані.
Американський історик Йоханан Петровський-Штерн при цьому зазначив, що "у найжахливіших снах не бачив, що доведеться писати некрологи загиблим учням".
Не для того, Вадиме, ми збиралися влітку 2014 року вивчати єврейську історію Східної Європи у затишній залі на Богомольця 6. Вклоняюся твоїй пам'яті,
– зауважив Петровський-Штерн.
Що відомо про Вадима Стецюка
- Вадим Стецюк мешкав у Кам'янці-Подільському.
- Викладав історію у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Огієнка.
- Крім того, був науковим співробітником Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.
- Стецюк є автором понад 120 наукових публікацій.
На фронті загинув викладач Вадим Стецюк / фото з фейсбук-сторінки Вахтанга Кіпіані
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Українські педагоги, які загинули у війні з Росією
- Наприкінці серпня у війні проти Росії загинув учитель Високопільської школи, що на Херсонщині, Олександр Семко. Знайомі та колеги кажуть, що він був професіоналом та добрим другом.
- А наприкінці вересня на фронті загинув головний освітянин Коломиї Любомир Бордун. Він віддав життя за Україну у бою з окупантами на Донеччині. Любомиру було 38 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей.
- Також нещодавно на війні загинув учитель із села Комарове, що на Волині Руслан Будь.
- У Хмельницькому ж віддали останню шану загиблому військовому Павлу Жуку. 29-річного захисника не стало 2 жовтня. Він помер після важких поранень, які отримав у боях на Херсонщині. Захисник України викладав інформатику в НВК №4, а потім пішов до війська.
- На початку жовтня на фронті також загинули два вчителі історії. Один Герой був родом із Полтавщини, інший – з Хмельниччини.
- Учитель історії полтавської гімназії №35 Павло Кириленко загинув 2 жовтня неподалік села Шийківка Харківської області від вибуху.
- Віддав життя за Україну й Олександр Прохніцький, який працював у навчально-виховному комплексі у селі Малиничі на Хмельниччині.