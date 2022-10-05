Так, днями на фронті, захищаючи нашу державу від агресора, загинули два вчителі історії. Один Герой був родом із Полтавщини, інший – з Хмельниччини.

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Павло Кириленко загинув на День учителя

Учитель історії полтавської гімназії №35 Павло Кириленк загинув 2 жовтня неподалік с. Шийківка Харківської області від вибуху. Героєві був 31 рік. Він народився у Горішніх Плавнях, пише telegraf.in.ua. Закінчив факультет історії та географії Полтавського національного педагогічного університету. Опісля навчав дітей у школі в Полтаві. Кириленко досліджував боротьбу УПА. З початком повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем.

У навчальному закладі, де працював Павло, кажуть: він був великим патріотом своєї країни та чудовою людиною. Його любили учні та вчителі.

Не варто боятися смерті. Варто боятися безцільно прожитого життя. Краще обладунки воїна, аніж нашийник раба. Хто забуває Історію, тому виправляють Географію. Історики, як ніхто, знають, за що воюють. Слава Україні!

– написав свого часу у соцмережі Кириленко.

Віддав життя за Україну й Олександр Прохніцький

На фронті днями загинув ще один учитель історії – Олександр Прохніцький. Він перед 24 лютого працював у навчально-виховному комплексі у с. Малиничі на Хмельниччині. Сумну звістку повідомив у Facebook-сторінці директор навчального закладу Володимир Гусар.

Щирий, справедливий, невгамовний, справжній патріот своєї держави. Спочатку Олександр Анатолійович займався волонтерством, а згодом став пліч-о-пліч з побратимами у боротьбі з ворогом. Герої не вмирають!

– написав Гусар. Олександр Прохніцький навчався у Хмельницькій середній школі №12 та Кам’янець-Подільському Національному університеті імені Івана Огієнка. У Героя залишилась дружина син та мати.

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На фронті загинув головний освітянин Коломиї Любомир Бордун

Не так давно у війні Росії проти України віддав своє життя ще один освітянин – Любомир Бордун. Він загинув у бою з окупантами на Донеччині.

Бордун був начальником управління освіти Коломийської міської ради, що на Івано-Франківщині.

Він захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Любомиру було 38 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

24 канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Герої не вмирають!