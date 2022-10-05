Да, на днях на фронте, защищая наше государство от агрессора, погибли два учителя истории. Один Герой был родом из Полтавской области, другой – из Хмельницкой.

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Павел Кириленко погиб на День учителя

Учитель истории полтавской гимназии №35 Павел Кириленко погиб 2 октября недалеко от с. Шейковка Харьковской области от взрыва. Герою был 31 год. Он родился в Горишних Плавнях, пишет telegraf.in.ua. Окончил факультет истории и географии Полтавского национального педагогического университета. Потом учил детей в школе в Полтаве. Кириленко изучил борьбу УПА. С началом полномасштабной войны ушел на фронт добровольцем.

В учебном заведении, где работал Павел, говорят: он был большим патриотом своей страны и отличным человеком. Его любили ученики и учителя.

Не стоит бояться смерти. Следует бояться бесцельно прожитой жизни. Лучше доспехи воина, чем ошейник раба. Кто забывает Историю, тому исправляют Географию. Историки, как никто, знают, за что воюют. Слава Украине!

– написал в свое время в соцсети Кириленко.

Отдал жизнь за Украину и Александр Прохницкий

На фронте на днях погиб еще один учитель истории – Александр Прохницкий. Он перед 24 февраля работал в учебно-воспитательном комплексе в с. Малиничи в Хмельницкой области. Печальное известие сообщил на Facebook-странице директор учебного заведения Владимир Гусар.

Искренний, справедливый, неугомонный, настоящий патриот своего государства. Сначала Александр Анатольевич занимался волонтерством, а впоследствии стал бок о бок с собратьями в борьбе с врагом. Герои не погибают!

– написал Гусар. Александр Прохницкий учился в Хмельницкой средней школе №12 и в Каменец-Подольском Национальном университете имени Ивана Огиенко. У Героя осталась жена, сын и мать.

Важно Герои образовательного и военного фронта: как педагоги защищают Украину в войне против России

На фронте погиб главный педагог Коломыи Любомир Бордун

Не так давно в войне России против Украины отдал свою жизнь еще один педагог – Любомир Бордун. Он погиб в бою с оккупантами в Донецкой области.

Бордун был начальником управления образования Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области.

Он защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения России в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Любомиру было 38 лет. У него остались жена и двое детей.

24 канал выражает соболезнования родным и близким погибших воинов. Герои не погибают!