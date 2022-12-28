Віктор та Костянтин мужньо захищали Україну. Вони загинули на Херсонщині.

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На війні загинули рідні брати з Черкащини

Костянтинові було 26 років, а Віктору – лише 24. Вони єдині сини у своїх батьків.

Як розповіла речниця Територіального центру комплектування в Черкаській області Аліна Кривошея, хлопці служили у самохідній артилерійській батареї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Старші солдати Віктор та Костянтин Кравченки загинули 23 грудня під час артилерійського обстрілу на Херсонщині,

– повідомила Кривошея.

Зазначимо, що загиблих захисників поховають сьогодні, 28 грудня, у рідній Христинівці.



На війні загинули брати Віктор та Костянтин Кравченки / фото Христинівська міська рада

24 канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблих Героїв України.

На війні загинуло понад 100 захисниць України

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков повідомляв, що на війні поранення отримали понад 100 захисниць України, а також 50 вважають зниклими безвісти. За його словами, у бойових діях беруть участь близько 5 тисяч жінок.

На сьогодні у ЗСУ проходять службу 59 786 жінок, з яких 41 тисяча – це військовослужбовиці і, відповідно, майже 19 тисяч – це цивільні працівниці.

Окрім цього, президент Володимир Зеленський заявляв, що під час війни загинуло від 2500 до 3000 українських військових.