Про це під час Українського жіночого конгресу заявив глава Міноборони України Олексій Резніков. За його словами, на війні загинула 101 жінка- військовослужбовець.
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На війні загинуло понад 100 захисниць України
Олексій Резніков розповів, що поранення отримали понад 100 захисниць України, а також 50 вважають зниклими безвісти.
Безпосередньо в бойових діях беруть участь близько 5 тисяч жінок. Загинула 101 жінка- військовослужбовець. Зниклими безвісти обліковуємо 50, поранених більш як 100. Понад 350 жінок вже відзначені державними нагородами, мають звання Героїв України, деякі, на жаль, посмертно,
– заявив міністр оборони.
Резніков повідомив, що сьогодні у ЗСУ проходять службу 59 786 жінок, з яких 41 тисяча – це військовослужбовиці і, відповідно, майже 19 тисяч – це цивільні працівниці.
Повідомляється, що це не тільки медики, але й різні спеціальності. "Але це все – Збройні Сили України", – уточнив міністр.
Глава Міноборони нагадав, що станом на 20 липня в ЗСУ було 38 629 жінок-військовослужбовиць. Тобто динаміка збільшення суттєва.
Що відомо про втрати України
- Керівництво країни та командування Збройних Сил України не повідомляє про втрати на фронті з українського боку. Оприлюднення власних втрат під час війни неприпустиме, оскільки ворог може цим скористатися.
- У різний період українські чиновники публікували орієнтовні втрати України. У червні Олексій Резніков заявляв, що Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників та ще до 500 зазнають поранень. Саме тоді Росія потужно атакувала Луганську область.
- Президент Володимир Зеленський кілька разів озвучував приблизні цифри. Наприклад, 15 квітня Зеленський сказав, що загинули 2500 – 3000 українських військових, а понад 10 тисяч – зазнали поранень.
- Наприкінці травня Зеленський сказав, що втрати українських бійців близькі до 100 людей на день.
- На початку червня президент заявив про таку ж статистику, як і Резніков. За словами Зеленського, ми втрачаємо 60 – 100 військових на день убитими в бою і близько 500 людей пораненими.
- 9 листопада генерал армії США Марк Міллі повідомив західним ЗМІ, що втрати російських військових в Україні перевищили 100 тисяч убитими та пораненими і українські Збройні сили, "ймовірно", зазнали таких самих втрат. Та в РНБО спростували заяву Міллі щодо втрат України.
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