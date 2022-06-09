Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що коментувати кількість загиблих та полонених варто лише після перемоги України.

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Все, що буде обговорюватись у нашому публічному просторі, окупанти обов'язково вивчать і шукатимуть інструменти, аби розколоти нас, як суспільство,

– зазначає Черник.

"Я особисто, коментуватиму такі болючі теми, лише після нашої перемоги," – додав експерт.

Міністр оборони України Рєзніков прокоментував втрати ЗСУ

Олексій Резніков наголосив, що ситуація на фронті – важка. Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників. Ще до 500 зазнають поранень, розповів міністр оборони. Росія продовжує тиснути масою, однак стикається з потужним опором та зазнає величезних втрат.

Попередня інформація про українські втрати на війні

Наразі Україна не озвучує свої втрати на фронті. Річ у тім, що цей фактор може деморалізувати суспільство, тому поки обмежуються загальними цифрами. Запекла війна, яку розв'язала Росія, триває, тому, очевидно, що втрати є.

Щоправда, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначав, втрати у ЗСУ набагато менші, ніж в російських окупантів.

Президент України про втрати в лавах українських захисників

Президент Володимир Зеленський кілька разів озвучував приблизні цифри. Наприклад, 15 квітня в інтерв'ю CNN Зеленський сказав, що загинули 2500 – 3000 українських військових, а понад 10 тисяч – зазнали поранень.

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Наприкінці травня Зеленський сказав, що втрати українських бійців близькі до 100 людей на день.

На початку червня президент заявив про таку ж статистику, як і Резніков. За словами Зеленського, ми втрачаємо 60 – 100 військових на день убитими в бою і близько 500 людей пораненими.

Повоєнна адаптація українських захисників

В умовах війни крім питань забезпечення озброєнням та гідною зарплатнею є важливим і питання реабілітації українців та українок, які стали ветеранами бойових дій.

Уряд уже розробляє програми для підтримки військовослужбовців, щоб допомогти їм повернутися до цивільного життя. У нових реаліях ситуація суттєво змінилася, про це розповіла міністерка з питань ветеранів Юлія Лапутіна.

Тепер ветеранами бойових дій, здебільшого є українці та українки віком від 18 до 45 років. Найпершим пунктом у допомозі ветеранам бойових дій є психологічна реабілітація. Український уряд обрав у цьому напрямку новий підхід та вже схвалив відповідну постанову.

Детально про ситуацію з озброєнням та яка ситуація на фронті: дивіться відео