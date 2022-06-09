Зокрема, наші захисники та захисниці вдарили по ворожих позиціях поблизу Слов'янська й відбили спробу штурму росіян у бік Тошківки. Про це розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України станом на 18:00 9 червня.

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Актуальна ситуація на Сході ввечері 9 червня

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Слов'янському напрямку протягом доби 9 червня ворог активних бойових дій не проводив й наразі намагається закріпитись на уже зайнятих рубежах. Основні зусилля при цьому російські загарбники зосередили на поповненні запасів та перегрупуванні своїх підрозділів. Разом з тим тривали ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення на цьому відтинку фронту.

У районі населеного пункту Долина, що неподалік від Слов'янська, артилерійські підрозділи українських сил, своєю чергою, вдарили по скупченню особового складу та військової техніки противника – втрати окупантів наразі уточнюються.

На Сєвєродонецькому напрямку мотострілецькі підрозділи загарбників, за підтримки артилерії, вели штурмові дії в однойменному місті – успіху наразі не мають, бої тривають досі. На північно-західних околицях Тошківки українські військові успішно відбили ворожий штурм. Разом з тим ворог має частковий успіх у напрямках населених пунктів Комишуваха та Роти.

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На Сіверському напрямку тривають ворожі обстріли зі стрілецької зброї та мінометів у прикордонних районах. Ворог здійснює повітряну розвідку, застосовуючи безпілотні літальні апарати.

На Бахмутському напрямку російські окупанти завдали ракетного удару у районі міста Краматорськ. Намагаючись визначити маршрути висування та слабкі місця в обороні українських сил, противник провів розвідку поблизу населеного пункту Нагірне. Збройні Сили України дали рішучу відсіч й змусили ворога відійти. Крім того, повітряну розвідку БПЛА окупанти також вели поблизу Краматорська і Покровська.

На Лиманському напрямку активних бойових дій загарбники не проводили. Воєнна ситуація залишається незмінною на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

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