В частности, наши защитники и защитницы ударили по враждебным позициям близ Славянска и отразили попытку штурма россиян в сторону Тошковки. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 9 июня.

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Актуальная ситуация на Востоке вечером 9 июня

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Славянском направлении в течение суток 9 июня враг активных боевых действий не проводил и пытается закрепиться на уже занятых рубежах. Основные усилия для этого российские захватчики сосредоточили на пополнении запасов и перегруппировке своих подразделений. Вместе с тем продолжались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения на этом отрезке фронта.

В районе населенного пункта Долина, недалеко от Славянска, артиллерийские подразделения украинских сил, в свою очередь, ударили по скоплению личного состава и военной техники противника – потери кафиров пока уточняются.